First Collector un año más en ARCOmadrid

ARCOmadrid apoya el coleccionismo con el programa First Collector.

Este programa pretende, de manera gratuita y personalizada, asesorar a aquellas personas que deseen iniciarse en la inversión y el coleccionismo de arte contemporáneo.

ARCOmadrid 2016 celebrará su 35 aniversario del 24 al 28 de febrero del 2016 en los pabellones 7 y 9 de IFEMA – Feria de Madrid. Contará, como en otras ocasiones, con la iniciativa First Collector para asesorar de manera personalizada y gratuita a aquellas personas que deseen iniciarse en la inversión y el coleccionismo de arte contemporáneo. De esta manera, cada interesado recibe un dossier basado en sus gustos, necesidades, perfil y presupuesto. El servicio de First Collector es desarrollado desde hace seis años por Arte Global, fundada en el 2003 por Elisa Hernando Calero, empresaria pionera y de referencia dentro del sector de asesoría en el coleccionismo en España. Según Elisa Hernando: “Los coleccionistas valoran mucho el servicio ya que les facilita la compra de arte y la visita a la feria”. casi un centenar de usuarios constataron la utilidad y buen funcionamiento del programa First Collector en su apoyo a nuevos compradores y amantes del arte.